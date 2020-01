Das Handelsabkommen zwischen den USA und China sorgt für gemischte Gefühle an den asiatischen Börsen: Nikkei legt leicht zu, chinesische Indizes geben hingegen nach.

Das lang erwartete Abkommen zwischen den USA und China im Handelsstreit hat am Donnerstag an den asiatischen Börsen für durchwachsene Reaktionen gesorgt. Nach monatelangen zähen Verhandlungen unterzeichneten US-Präsident Donald Trump und der chinesische Vize-Ministerpräsident Liu He eine erste Vereinbarung.

Diese sieht zwar die Abschaffung einiger Zölle vor, Trump machte aber deutlich, dass erst dann alle Zölle abgeschafft werden, wenn eine zweite Vereinbarung geschlossen sei. Außerdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...