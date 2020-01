An den deutschen Börsen wird sich zeigen, wie das Handelsabkommen zwischen USA und China ankommt - und ob der Dax sein Rekordhoch bricht.

Auch am Mittwoch klappte es nicht mit einem neuen Höchststand am deutschen Aktienmarkt. Während die lange erwartete erste Handelsvereinbarung zwischen den USA und China an den US-Börsen zunächst für gute Stimmung sorgte, erwiesen sich schwache Autoaktien als Bremsklotz für den deutschen Leitindex. Der Dax gab um 0,18 Prozent auf 13.432 Punkte nach.

Vor allem die Tatsache, dass die Zölle für in die USA exportierte Waren aus China zunächst nicht gestrichen werden sollte, belastete die Autowerte. Kursverluste gab es für Daimler, BMW, Volkswagen und Zulieferer wie Infineon.

Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der Dax vor Handelsbeginn bei 13.430 Zählern und damit unverändert gegenüber dem Vortagesschluss.

Am Donnerstag werden neben dem Handelsstreit auch einige Firmenbilanzen werden an der Börse wieder aufmerksam verfolgt werden. So präsentiert Nivea-Hersteller Beiersdorf seine vorläufigen Umsatzzahlen für das abgelaufene Jahr. An der Wall Street legt Morgan Stanley als letzte große US-Bank Quartalszahlen vor. Die EZB dagegen veröffentlicht das Protokoll der ersten Ratssitzung unter ihrer neuen Chefin Christine Lagarde.

1 - Vorgaben aus den USA

Die lange erwartete Handelsvereinbarung zwischen den USA und China hat am Mittwoch für positive Stimmung an der Wall Street gesorgt. Nach monatelangen zähen Verhandlungen unterzeichneten US-Präsident Donald Trump und der chinesische Vize-Ministerpräsident Liu He ein erstes Teilabkommen zur Beilegung des Handelsstreits.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging 0,3 Prozent höher aus dem Handel auf rund 29.030 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,2 Prozent auf knapp 3289 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg 0,1 Prozent auf nahezu 9259 Stellen. In Frankfurt schloss der Dax 0,2 Prozent schwächer bei 13.432. Punkten.

2 - Handel in Asien

