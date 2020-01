London (ots/PRNewswire) - Der Bericht "European Commercial Property Outlook" (Ausblick auf die Entwicklung europäischer Gewerbeimmobilien) von Green Street beschreibt ein zunehmendes Auseinanderlaufen der europäischen Immobiliensektoren. Während die Asset-Werte für die Sektoren Büros und Industrie historische Höchststände erreicht haben (etwa 10 Prozent Zuwachs) und deren Renditen auf historische Tiefststände gefallen sind, sieht es im Einzelhandelsbereich, der durch den elektronischen Handel einen Paradigmenwechsel erlebt, ganz anders aus. Es wird erwartet, dass die Betriebsgrundlagen der Gewerbeimmobiliensektoren Büros und Industrie über die nächsten fünf Jahre etwa 20 Prozent höhere Erträge als die des Einzelhandels ermöglichen werden¹.Das Wachstum bei den europaweiten Ausgaben für Immobilien bleibt positiv. Allerdings - da sich der elektronische Handel wahrscheinlich in der Mitte einer soliden Wachstumsphase befindet - glaubt Green Street, dass der Einzelhandelsabsatz des stationären Handels weiter leiden wird. Das Ergebnis fällt negativ für Einzelhandelsimmobilien aus, jedoch größtenteils positiv für industriell genutzte Immobilien. Letzteres ist auf die hohe Nachfrage durch Mieter zurückzuführen - insbesondere hier bei Standorten in der Nähe von Ballungsräumen mit unterdurchschnittlichen E-Commerce-Penetrationsquoten.Trotz der Einzelhandelsproblematik, hebt Green Street hervor, sind die Gewerbeimmobilienwerte europaweit 2019 um 5 Prozent gestiegen und sollten 2020 erneut um eine mittlere einstellige Zahl zulegen. Die Gesamterträge erscheinen im Verhältnis zu Erträgen aus Investment-grade- und Hochzinsanleihen attraktiv.Green Streets Ausblick für europaweite Gewerbeimmobilien wird nun mit einem neuen auf den Privatmarkt bezogenen Forschungsprodukt-Angebot veröffentlicht: "European Real Estate Analytics". Diese Plattform bietet Markteilnehmern eine nahtlose Methode für das Vergleichen und Zeichnen von Immobilieninvestments - und das geografie-, immobiliensektoren- und währungsübergreifend. European Real Estate Analytics deckt die 25 führenden europäischen Märkte ab und bietet über seine Berichts-Suite und interaktive Mapping- und Analyse-Plattform "Atlas" unparteiische Drittpartei-Analysen zu Immobiliengrundlagen und zur Immobilienbewertung an. Auch beinhaltet es begehrte proprietäre Markteinstufungen, die nicht über andere Anbieter verfügbar sind.- Kompletten Bericht "European Commercial Property Outlook"HERUNTERLADEN- Green Streets neue Plattform "European Real Estate Analytics"KENNENLERNEN ¹ Konkret bezogen aufdas"market-RevPAM"-Wachstum- eine proprietäreMarktniveau-Messgröße,die Mieten- undBelegungswachstumkombiniert Green Street Advisors (UK) Ltd.Green Street Advisors (UK) Limited ist ein mit Green Street Advisors, LLC verbundenes Unternehmen. Gegründet 1985, ist es das maßgebende Unternehmen für unabhängige Forschung und Beratung konzentriert auf die Gewerbeimmobilienbranche in Europa, im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter immobilienbezogener Forschungsarbeiten, Analysen und Daten zu privaten und öffentlichen Märkten. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte die Website www.greenstreetadvisors.comOriginal-Content von: Green Street Advisors, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140406/4493284