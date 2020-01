"Wir müssen laufend up to date sein, um keinen Trend zu verpassen. Und wir befolgen diese Vorgaben, weil viele von uns etwas Besonderes sein oder es wenigstens erfolgreich vorspielen wollen."In der NZZ am Sonntag war jüngst zu lesen, dass die Fälle von Arbeitsunfähigkeit aus psychischen Gründen dramatisch zugenommen hätten. In der Tat zeigen diesbezüglich präsentierte Statistiken steil nach oben. Über 80% mehr Arbeitsunfähigkeiten wegen psychischer Krankheiten gemäss PKRück und gut 50% Steigerung der Fallentwicklungen psychischer Erkrankungen gemäss Taggeldversicherung der Swica.

