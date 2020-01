Drei Jahre nach Kriegsbeginn in Sachen Diesel und gleichzeitig E-mobility entdeckt die Bundeskanzlerin die Probleme der deutschen Autoindustrie. Darüber wurde gestern im Kanzleramt ausgiebig diskutiert. Im übrigen gleichzeitig sechs Stunden lang in Sachen Kohleausstieg. Wie sie das wohl macht? Aber es bewegt sich endlich etwas in der deutschen Wirtschaftspolitik.



