Der USD/JPY scheint immer noch gut positioniert zu sein, um in den nächsten Wochen in die Region von 110,65/70 vorzustoßen, so die FX-Strategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Prognose: "Der dynamische USD hat endlich begonnen, Anzeichen von Erschöpfung über 110 zu zeigen. Nachdem er im frühen Handel am Dienstag ein Hoch von 110,20 erreicht ...

