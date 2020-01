Medienmitteilung

Baar-Zug, Schweiz, 16. Januar 2020

Partners Groupmeldet USD 94 Mrd. verwaltetes Vermögen zum 31. Dezember 2019

Brutto-Kapitalzusagen in Höhe von USD 16.5 Mrd. im Jahr 2019

Gesamtinvestitionen in Höhe von USD 14.8 Mrd. im Jahr 2019

Erwartete Kundennachfrage in Höhe von USD 15-19 Mrd. für das Jahr 2020

USD wird die neue Berichtswährung für das verwaltete Vermögen

Partners Group, der globale Manager von Privatmarktanlagen, erhielt im Jahr 2019 von seiner internationalen Kundschaft über sämtliche Anlageklassen hinweg neue Kapitalzusagen in Höhe von USD 16.5 Mrd./EUR 14.8 Mrd. Diese Kapitalzusagen für Investitionsprogramme und Mandate liessen das verwaltete Vermögen zum 31. Dezember 2019 auf insgesamt USD 94.1 Mrd./EUR 83.8 Mrd. ansteigen (31. Dezember 2018: USD 83.3 Mrd.), was einem Nettowachstum von 13% entspricht.

Das verwaltete Vermögen zum 31. Dezember 2019 teilt sich wie folgt auf: USD 45 Mrd. Private Equity (48%), USD 22 Mrd. Private Debt (23%), USD 15 Mrd. Private Real Estate (16%) sowie USD 12 Mrd. Private Infrastructure (13%).

Entwicklung des verwalteten Vermögens im Jahr 2019

Im Jahr 2019 vertrauten Kunden aus unterschiedlichsten Regionen der Partners Group Kapitalzusagen in Höhe von USD 16.5 Mrd./EUR 14.8 Mrd. an (erwartete Bandbreite: USD 14.5 bis 18.0 Mrd.).[1] Es wurden insbesondere eine Reihe von Folgeprogrammen nachgefragt, die auf etablierten Investitionsstrategien aufbauen und zu denen unter anderem das Private Equity Direktgeschäft, Investitionen in global diversifizierte Infrastruktur- und Immobilienanlagen sowie Multi-Asset-Kredite und vorrangige Kredite zählen. Ferner bestand eine anhaltend starke Nachfrage nach massgeschneiderten Privatmarktprogrammen. Diese umfassen hochgradig individualisierte Mandate und eine breite Palette innovativer strukturierter Programme für überwiegend private Anleger.

Neben diesen neuen Kapitalzusagen beliefen sich Tail-Down-Effekte von reiferen Privatmarktprogrammen sowie Kapitalrückflüsse aus strukturierten Programmen gesamthaft auf USD -7.1 Mrd./EUR -6.4 Mrd. (erwartete Bandbreite: USD -7.5 bis -8.5 Mrd.).[2] Diese Tail-Down-Effekte entfielen hauptsächlich auf das zweite Halbjahr, da eine Reihe grösserer Investitionsprogramme das Ende ihrer Laufzeit erreichten. Ferner leisteten die Wertsteigerung und die Investitionsentwicklung bestimmter Anlageprogramme einen positiven Beitrag in Höhe von USD +1.8 Mrd., während Fremdwährungseffekte insgesamt USD -0.4 Mrd. betrugen. Das verwaltete Vermögen stieg entsprechend um netto USD 10.8 Mrd. an.

André Frei, Partner und Co-Chief Executive Officer, hält fest: "Wir sind zufrieden mit der starken Nachfrage nach unseren Privatmarktprogrammen und möchten uns bei unseren Kunden für ihr anhaltendes Vertrauen in unsere globale Investitionsfähigkeit bedanken. Wir beobachten, dass verschiedenste Investorentypen ihre Allokation zu Privatmärkten weiterhin ausbauen und bedienen diese Nachfrage mit einem breiten Spektrum an Lösungen. Dieses reicht von Mandaten für grössere institutionelle Investoren, die es uns ermöglichen, deren angestrebte Privatmarktallokation unter Berücksichtigung ihres längerfristigen Anlagehorizonts über verschiedene Anlageklassen hinweg zu steuern, bis hin zu strukturierten Programmen für Privatpersonen, die zunehmend die Vorteile der Privatmärkte erkennen."

USD 15 Mrd. in attraktive und defensive Anlagen investiert

Nach dem Rekordinvestitionsjahr 2018 investierte Partners Group im Jahr 2019 für ihre Kunden insgesamt USD 14.8 Mrd. (2018: USD 19.3 Mrd.) in alle Anlageklassen der Privatmärkte und setzte ihren sehr disziplinierten Investitionsansatz und selektiven Auswahlprozess fort.

Im Jahr 2019 wurden rund 2'600 potenzielle Direktinvestitionen in sämtlichen Anlageklassen der Privatmärkte analysiert und 75 davon umgesetzt. Dies entspricht einer Ablehnungsrate von 97%. USD 10.1 Mrd. (68% des Gesamtinvestitionsvolumens) entfielen auf Direkttransaktionen, wovon USD 6.3 Mrd. in Form von Eigenkapital direkt in Unternehmen, Immobilien und Infrastrukturanlagen sowie USD 3.8 Mrd. in Form von Unternehmenskrediten investiert wurden. Neben den Direktanlagen wurden insgesamt USD 4.7 Mrd. (32% des Gesamtinvestitionsvolumens) in diversifizierte Portfolioanlagen investiert. Diese umfassen Investitionen in global diversifizierte Privatmarktportfolios im Sekundärmarkt und Kapitalzusagen an ausgewählte Privatmarktmanager.

David Layton, Partner und Co-Chief Executive Officer, kommentiert: "Unsere milliardenschwere Investitionspipeline lässt uns zuversichtlich in die Zukunft blicken. Unser globales Team von Spezialisten aus verschiedenen Industrien und Subsektoren ermöglicht es uns eine starke Überzeugung von Anlagen zu entwickeln und diese auf ihre Attraktivität unter Berücksichtigung verschiedener Perspektiven, einschliesslich der längerfristigen Wachstumsaussichten und des Konsolidierungspotenzials, zu analysieren. Trotz eines Marktumfelds, das durch hohe Bewertungen, geringes Wachstum und geopolitische Unsicherheit gekennzeichnet ist, sind wir überzeugt, dass wir auch weiterhin in eine Reihe attraktiver Anlagen investieren können."

Erwartete Kundennachfrage für das Jahr 2020

Für das Gesamtjahr 2020 erwartet Partners Group Kapitalzusagen von USD 15 bis 19 Mrd. sowie Tail-Down-Effekte aus reiferen Partners Group Programmen und mögliche Kapitalabflüsse aus strukturierten Programmen in Höhe von USD -7.5 bis -9.0 Mrd. Das Unternehmen geht weiterhin von einem guten Marktumfeld für Kundennachfragen aus und erwartet eine solide Nachfrage nach verschiedenen Privatmarkprogrammen, die sämtliche Anlageklassen der Privatmärkte abdeckt.

Partners Group wird die Berichtswährung des verwalteten Vermögens an die Berichtswährung ihrer Investitionsaktivitäten anpassen und auf USD umstellen. Dies spiegelt die erwartete zunehmende Bedeutung des USD im verwalteten Vermögen wider. Bereits heute macht der USD 38% des gesamten verwalteten Vermögens aus, während der Rest in verschiedenen anderen lokalen Währungen denominiert ist.

Heutige Telefonkonferenz

Das Management von Partners Group wird heute um 9.00 Uhr MEZ eine Telefonkonferenz abhalten. Um sich dafür zu registrieren, klicken Sie bitte hier oder fragen Sie die Einwahldaten bei den unten aufgeführten Kontaktpersonen an.

Wichtige Termine 2020

17. März 2020 Jahresergebnis und -bericht zum 31. Dezember 2019; Telefon- und Pressekonferenz im Widder Hotel, Zürich, 9.00 Uhr MEZ 13. Mai 2020 Generalversammlung für Aktionäre und Aktionärinnen 14. Juli 2020 Bekanntgabe des verwalteten Vermögens zum 30. Juni 2020 8. September 2020 Halbjahresergebnis und -bericht zum 30. Juni 2020; Telefon- und Pressekonferenz an der London Stock Exchange, London, 9.00 Uhr Ortszeit London

[1] Die erwartete Bandbreite in EUR für das Gesamtjahr lag bei EUR 13 bis 16 Mrd. In USD ergibt sich eine erwartete Bandbreite von USD 14.5 bis 18.0 Mrd., gerundet auf die nächste 0.5 Mrd. (durchschnittlicher EUR/USD-Wechselkurs von 1.12).

[2] Die erwartete Bandbreite in EUR für das Gesamtjahr lag bei EUR -6.5 bis -7.5 Mrd. In USD ergibt sich eine erwartete Bandbreite von USD -7.5 bis -8.5 Mrd., gerundet auf die nächste 0.5 Mrd. (durchschnittlicher EUR/USD-Wechselkurs von 1.12).

