BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferant Delivery Hero hat sich am Kapitalmarkt frisches Geld besorgt. Mit der Platzierung von Wandelschuldverschreibungen sowie durch eine Kapitalerhöhung nahm das Unternehmen insgesamt rund 2,3 Milliarden Euro ein, wie Delivery Hero am Donnerstag in Berlin mitteilte. Das war etwas mehr als ursprünglich mit rund 2,1 Milliarden Euro anvisiert.



Delivery Hero hatte die Transaktionen am Vorabend angekündigt. Die Wandelanleihen sollten dabei eine Laufzeit bis Januar 2024 beziehungsweise 2027 haben. Insgesamt platzierte das Unternehmen so 1,75 Milliarden Euro. Aus der Kapitalerhöhung flossen dem Essenslieferanten brutto rund 571 Millionen Euro zu.



Den frische Geld will Delivery Hero Aussagen vom Vorabend zufolge für die Übernahme des südkoreanischen Branchenkollegen Woowa und für "allgemeine Unternehmenszwecke" verwenden. Mitte Dezember hatte der Konzern den Ausbau seines Geschäfts in Asien verkündet. Delivery Hero sicherte sich 87 Prozent an Woowa. Das gekaufte Unternehmen wurde dabei insgesamt mit 4 Milliarden Dollar bewertet. Delivery Hero wurde 2011 gegründet und ist seit 2017 an der Börse notiert.



Bei Anlegern war die Übername von Woowa sehr gut angekommen. Die Aktien von Delivery Hero schnellten daraufhin Mitte Dezember deutlich nach oben. Insgesamt haben sie seither mehr als 41 Prozent zugelegt./mis



