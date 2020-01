DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der chinesische Vizepremier Liu He hat sich zuversichtlich für das Wachstum der chinesischen Wirtschaft im abgelaufenen Jahr gezeigt. Die Wirtschaft sei schneller als 6 Prozent gewachsen, darauf deuteten wichtige Indikatoren wie Beschäftigung, Preise und internationaler Zahlungsverkehr hin, sagte Liu nach Unterzeichnung des Handelsabkommens mit den USA in Washington. Auch die jüngsten Daten für Januar seien besser als erwartet ausgefallen, sagte der Vizepremier, ohne Details zu nennen. "Wir behalten unseren Optimismus für die wirtschaftliche Entwicklung Chinas im laufenden Jahr und haben noch mehr Zuversicht für die langfristige Entwicklung", sagte Liu weiter. Die offiziellen Zahlen zum Wirtschaftswachstum 2019 werden am Freitag veröffentlicht. Volkswirte ein BIP-Wachstum von 6,2 Prozent, nachdem es 2018 noch 6,6 Prozent gewesen waren.

13:15 Morgan Stanley, Ergebnis 4Q

- US 14:30 Philadelphia-Fed-Index Januar PROGNOSE: 4,0 zuvor: 2,4 14:30 Einzelhandelsumsatz Dezember PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 216.000 zuvor: 214.000 14:30 Import- und Exportpreise Dezember Importpreise PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 16:00 Lagerbestände November PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 3.299,10 +0,16% Nikkei-225 23.933,13 +0,07% Hang-Seng-Index 28.768,68 -0,02% Kospi 2.248,05 +0,77% Schanghai-Composite 3.073,64 -0,53% S&P/ASX 200 7.041,80 +0,67%

Die Indizes zeigen sich in relativ engen Grenzen. Die Unterzeichnung des ersten Teilhandelsabkommens zwischen den USA und China am Vortag bewegt kaum. An der Wall Street waren nach anfänglichen Rekordhochs die Kurse im Verlauf wieder zurückkommen, weil die Differenzen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt als längst nicht beigelgt gelten. Unter anderem dürfte der Streit um den US-Boykott des chinesischen Telekomausrüsters Huawei ein Hort der Unsicherheit bleiben. Zudem senken die USA die bestehenden Zölle auf Importe aus China nur in einigen wenigen Bereichen - die meisten bleiben zunächst bestehen. Außerdem heißt es, dass das Abkommen bereits im Vorfeld ausgiebig von den Börsen gefeiert worden sei. In den chinesischen Staatsmedien wird der Deal zwar ausdrücklich begrüßt, aber auch die Befürchtung geäußert, dass er auseinander fallen könnte. In Japan stagnieren die Kurse. Dass die Aufträge im Maschinenbau im November in der Kernrate viel deutlicher gestiegen sind, stützt nicht. Investoren suchten nach frischen Impulsen, heißt es. Die Berichtsperiode beginnt in der kommenden Woche. In China neigen die Indizes zur Schwäche. In Australien hat der S&P/ASX-200 freundlich und zum dritten Mal in Folge auf Rekordhoch geschlossen. Analysten setzen mittelfristig auf quantitative Lockerung durch die Notenbank.

Die Alcoa-Aktie hat unter Druck gestanden, nachdem die Viertquartalszahlen nicht gut ankamen. Der Kurs büßte 3,4 Prozent ein. Alcoa hatte für das vierte Quartal einen höher als erwartet ausgefallenen Verlust gemeldet und auch beim Umsatz enttäuscht. XPO Logistics schossen um 17 Prozent nach oben. Für Kursfantasie sorgte, dass das Unternehmen über den Verkauf oder eine Abspaltung von Geschäftsbereichen nachdenkt. Hancock Whitney reagierten mit einem Minus von 2,4 Prozent auf die Vorlage der Quartalszahlen der Bankholding. Auch die Zahlen von Eagle Bancorp kamen nicht gut an und wurden mit einem Minus von 1,8 Prozent quittiert.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 29.030,22 0,31 90,55 1,72 S&P-500 3.289,29 0,19 6,14 1,81 Nasdaq-Comp. 9.258,70 0,08 7,37 3,19 Nasdaq-100 9.035,67 0,02 2,25 3,46 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 872 Mio 916 Mio Gewinner 1.612 1.678 Verlierer 1.289 1.251 Unverändert 122 89

Etwas fester - Optimismus im Zusammenhang mit der Unterzeichnung des "Phase-1-Abkommens" zwischen den USA und China hievte die Indizes auf neue Rekordstände. Allerdings reichten dafür schon kleine Aufschläge. Es sei nach zwei Jahren Handelskonflikt eine Entspannung erzielt worden, hieß es. Beobachter merkten zu den im Späthandel von den Hochs zurückgekommenen Kursen an, dass die Streitigkeiten längst nicht vollständig beigelegt seien und es noch langwierige weitere Verhandlungen geben dürfte. Mit Goldman Sachs und Bank of America hatten zwei weitere US-Banken über den Verlauf des vierten Quartals berichtet. Bank of America fielen darauf um 1,8 Prozent, Goldman Sachs standen zunächst ebenfalls unter Druck, erholten sich im Verlauf aber und verloren lediglich 0,2 Prozent. Die Bank hatte mitgeteilt, dass sich möglicherweise eine Lösung im Korruptionsskandal mit dem malaysischen Investmentfonds 1MDB andeute.

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,54 -2,0 1,56 34,1 5 Jahre 1,60 -2,6 1,62 -32,9 7 Jahre 1,70 -3,0 1,73 -54,7 10 Jahre 1,78 -3,1 1,81 -66,4 30 Jahre 2,23 -3,5 2,27 -83,2

Die Aussicht auf eine Fortsetzung der Niedrigzinsphase stützte die Anleihenotierungen. Für die Rendite zehnjähriger US-Anleihen ging es um 3,1 Basispunkte auf 1,78 Prozent nach unten. Daneben hätten die trotz des Teilabkommens zwischen den USA und China herrschenden Bedenken gestützt, hieß es.

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:33h % YTD EUR/USD 1,1149 -0,0% 1,1151 1,1122 -0,6% EUR/JPY 122,60 +0,1% 122,53 122,28 +0,6% EUR/GBP 0,8552 +0,0% 0,8548 0,8550 +1,0% GBP/USD 1,3037 -0,1% 1,3045 1,3006 -1,6% USD/JPY 109,96 +0,1% 109,89 109,94 +1,2% USD/KRW 1160,31 +0,2% 1157,94 1157,35 +0,5% USD/CNY 6,8884 -0,0% 6,8909 6,8866 -1,1% USD/CNH 6,8909 -0,0% 6,8915 6,8905 -1,1% USD/HKD 7,7711 -0,0% 7,7715 7,7763 -0,3% AUD/USD 0,6905 +0,0% 0,6903 0,6885 -1,5% NZD/USD 0,6628 +0,1% 0,6619 0,6609 -1,5% Bitcoin BTC/USD 8.691,75 -1,8% 8.846,75 8.638,75 +20,6%

Der Rubel gab in Reaktion auf den Rücktritt der russischen Regierung zwischenzeitlich deutlicher nach. Der Dollar stieg in der Spitze auf 61,81 Rubel von 61,40 vor Bekanntwerden der Nachricht. Im späten US-Handel kostete ein Dollar wieder 61,42 Rubel. Ministerpräsident Dmitri Medwedew begründete den Schritt mit der geplanten Verfassungsreformen in Russland. Dies soll Präsident Putin langfristig die Macht sichern.

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,22 57,81 +0,7% 0,41 -4,7% Brent/ICE 64,43 64,00 +0,7% 0,43 -2,4%

Die Ölpreise fielen nach Bekanntgabe der wöchentlichen US-Öllagerdaten zeitweise auf den tiefsten Stand seit sechs Wochen. Vor allem der unerwartet kräftige Anstieg bei den Benzinbeständen habe belastet, hieß es. Dieser war gut doppelt so hoch ausgefallen wie erwartet. Zudem stieg die Ölproduktion in den USA auf einen Rekordwert. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 0,5 Prozent auf 57,96 Dollar. Für Brent ging es um 0,4 Prozent auf 64,26 Dollar nach unten.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.552,82 1.556,20 -0,2% -3,39 +2,3% Silber (Spot) 17,90 18,05 -0,8% -0,15 +0,3% Platin (Spot) 1.014,00 1.022,50 -0,8% -8,50 +5,1% Kupfer-Future 2,85 2,87 -0,4% -0,01 +2,0%

Der Goldpreis legte mit der Aussicht auf weiter niedrige Zinsen zu. Daneben hätten die Aussagen der US-Regierung, trotz des Teilabkommens mit China die bestehenden Zölle auf Importe aus China vorerst nicht senken zu wollen, weiter für Skepsis bei den Investoren gesorgt und für Nachfrage nach dem sicheren Hafen Gold, so die Analysten von Zaner Metals. Die Feinunze verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 1.556 Dollar.

Die USA und China haben sich nach monatelangen Verhandlungen im Handelskonflikt auf ein Phase-1-Abkommen verständigt. Im Rahmen des Deals werde China die Käufe von US-Produkten und Services massiv erhöhen. Zudem soll das geistige Eigentum von in China tätigen US-Unternehmen besser geschützt werden. Wie aus dem achtteiligen Abkommen hervorgeht, sollen US-Unternehmen darüberhinaus besseren Zugang zu chinesischen Märkten erhalten, vor allem im Finanzsektor. Mit der sogenannten Phase-1-Vereinbarung sagt China zu, deutlich mehr US-Güter zu importieren. Im Gegenzug stimmten die USA zu, die Zölle auf chinesische Waren mit einem Volumen von 120 Milliarden US-Dollar um die Hälfte auf 7,5 Prozent zu senken und auf weitere geplante Zölle zu verzichten.

Das US-Repräsentantenhaus hat die Übermittlung der Anklage für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump an den Senat beschlossen. Die Kongresskammer stimmte mit der Mehrheit der oppositionellen Demokraten für den Schritt, der den Weg für den Prozess gegen Trump wegen der Ukraine-Affäre freimacht. Trump weist die Vorwürfe zurück und spricht von einer "Hexenjagd" der Demokraten.

Die US-Wirtschaft zeigt einer Erhebung der US-Notenbank zufolge weiterhin ein moderates Wachstum. Insgesamt starte die Wirtschaft solide in das neue Jahr, nachdem sie in den letzten sechs Wochen des Jahres 2019 ihr moderates Plus beibehalten habe, urteilte die US-Notenbank in ihrem Konjunkturbericht Beige Book. Der enge Arbeitsmarkt, langsame Preiserhöhungen und eine solides Weihnachtsgeschäft - insbesondere bei den Online-Käufen - glichen die Schwäche im verarbeitenden Gewerbe aus. Die Erwartungen an die kurzfristigen Aussichten blieben moderat günstig, heißt es weiter.

Der Chef der US-Notenbank in Philadelphia, Patrick Harker, hat sich sehr skeptisch zu den Zinssenkungen der Fed im vergangenen Jahr geäußert. Zugleich sagte er aber, dass die Geldpolitik aktuell insgesamt angemessen sei.

Der Präsident der Dallas-Fed, Robert Kaplan, sieht die Gefahr, dass die Zentralbank vor allem durch ihre Liquiditätsspritzen in das Finanzsystem die Risikoneigung der Investoren erhöht. Er würde es deshalb bevorzugen, wenn die Notenbank Wege fände, die Ausweitung ihrer Bilanz wieder zurückzufahren.

Maschinenbauaufträge Kern Nov +18,0% (PROG: +3,3%) gg Vm

Maschinenbauaufträge Kern Nov +5,3% gg Vj

Der US-Aluminiumkonzern hat für das vierte Quartal 2019 einen höher als erwarteten Verlust verzeichnet und auch beim Umsatz unter den Erwartungen des Marktes gelegen. Es wurde ein Verlust von 303 Millionen US-Dollar oder 1,63 Dollar je Aktie ausgewiesen. Bereinigt lag der Verlust bei 31 Cent je Anteilsschein. Der Umsatz lag bei 2,44 Milliarden Dollar, nach 3,3 Milliarden Dollar im Vorjahr. Die Analysten hatten mit einem bereinigten Verlust von 21 Cent je Aktie und einem Umsatz von 2,48 Milliarden Dollar gerechnet.

hat auch im vierten Quartal deutlich mehr umgesetzt und verdient. Der Nettogewinn kletterte um 16 Prozent auf 116,04 Milliarden neue Taiwan-Dollar (3,48 Milliarden Euro). Umgesetzt wurden 317,24 Milliarden Dollar, 9,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Gemessen in US-Dollar nahm der Umsatz um 11 Prozent auf 10,39 Milliarden zu. Die operative Marge lag im Schlussquartal bei 39 Prozent. Für das laufende Quartal stellt TSMC einen Umsatz von 10,2 bis 10,3 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Die Bruttomarge soll 49 bis 51 Prozent erreichen, die operative Marge 38 bis 40 Prozent.

