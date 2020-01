FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es in den ersten Handelsstunden nach oben. Die erste Hürde stellt das Vortageshoch bei 11.458 Punkten dar, an der der März-Kontrakt in einem ersten Anlauf bereits scheiterte. Die Charttechniker der Commerzbank verweisen darauf, dass der Terminkontrakt aktuell eine klassische Mini-Flagge herausbilde. Diese habe bisher einen trendbestätigenden Charakter nach oben. Bei einem Anstieg über 13.547 Punkte würde ein neues Trading-Kaufsignal generiert und das nächste technische Etappenziel wäre dann der Anstieg auf ein neues Rekordhoch.

Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 28,5 auf 13.440,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.455 und das Tagestief bei 13.412 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 5.253 Kontrakte.

January 16, 2020 02:25 ET (07:25 GMT)

