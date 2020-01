Führender Telekommunikationsanbieter wählt Vlocity zur Unterstützung der digitalen Transformation in Europa, einschließlich optimierter Konfigurations-, Preis- und Angebotsfunktionen (CPQ)

BONN, Deutschland und SAN FRANCISCO, Jan. 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vlocity Inc., ein führender Anbieter von branchenspezifischer Cloud-Software, und die Deutsche Telekom, eines der weltweit führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen, gaben heute eine Vereinbarung zur Nutzung der Vlocity Kommunikation Cloud bekannt, um die digitale Transformation der Deutschen Telekom in Europa voranzutreiben. Die moderne Cloud-Software soll der Deutschen Telekom dabei helfen, das Kauferlebnis zu vereinfachen, die Markteinführungszeit zu verkürzen und den Umsatz durch neue Kommunikations- und digitale Dienste zu steigern.



"Wir betrachten die ausgewählte Cloud-Software als die beste Lösung zum Konfigurieren von Preisangeboten für B2B in unserem gesamten EU Betriebsbereich", sagte Guido Menzel, SVP Technology Europe der Deutschen Telekom. "Das Engagement von Vlocity ist sehr hoch, daher bin ich fest davon überzeugt, dass wir eine erfolgreiche Implementierung durchführen und neue Wachstumschancen nutzen werden."

Durch die Auswahl von Vlocity wird die bestehende Investition der Deutschen Telekom in Salesforce erweitert und dem Unternehmen eine branchenspezifische, cloud-basierte Plattform zur Verfügung gestellt, auf der Digital-First-Betriebsmodelle angewendet werden können und die B2B-Kunden und -Partnern einen höheren Geschäftswert bietet. Beginnend mit der OTE Group, der Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom in Griechenland, wird die Umstellung auf 350 Benutzer des Vertriebs ausgeweitet und umfasst die vollständigen Konfigurations-, Preis- und Angebotsfunktionen (CPQ) von Vlocity.

"Mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung im Betrieb von hoch vertrauenswürdigen Kommunikationsdiensten hat die Deutsche Telekom einen Wettbewerbsvorteil in der schnell wachsenden digitalen Dienstleistungswirtschaft", sagte Dan Ford, SVP und General Manager von Vlocity Kommunikation. "Wir freuen uns, die Deutsche Telekom bei der Beschleunigung ihrer digitalen Transformation zu unterstützen - und überzeugende Kundenerlebnisse auf Basis moderner Cloud-Software zu liefern."

Die Deutsche Telekom ist mit 178 Millionen Mobilfunkkunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitbandanschlüssen eines der weltweit führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen. Das Unternehmen bietet Festnetz- / Breitband-, Mobilkommunikations-, Internet- und IPTV-Produkte und -Dienstleistungen für Verbraucher sowie IKT-Lösungen (Informations- und Kommunikationstechnologie) für Geschäfts- und Unternehmenskunden. Die Deutsche Telekom entwickelt sich gerade von einer traditionellen Telefongesellschaft zu einer neuartigen Dienstleistungsgesellschaft, die auf ihrem Kerngeschäft, dem Betreiben von Netzwerken und Verbindungen aufbaut, um neue Möglichkeiten und neue digitale Dienste wie Cloud, Collaboration und IoT zu eröffnen.

Über Vlocity Kommunikation

Vlocity Kommunikation bietet die branchenweit umfassendste Suite von BSS-Anwendungen, die auf der Salesforce-Plattform aufgebaut sind, einschließlich dem Enterprise Product Catalog,Configure-Price-Quote, Digital Commerce, Vertragsmanagement, Auftragsmanagement, Kundenbetreuung im Einzelhandel und einer wachsenden Auswahl von vorgefertigten Geschäftsprozessen, Produktmodellen und Integrationen. Vlocity wurde kürzlich in Gartner's Magic Quadrant for Configure, Price and Quote Application Suites für das Jahr 2019 zum Marktführer ernannt. Das ist das zweite Jahr in Folge, in dem Vlocity in Bezug auf das Completeness of Vision Kriterium von Gartner am weitesten rechts positioniert war.

Vlocity Kommunikation wurde speziell für Mobilfunk-, Festnetz- und konvergente Dienstleister entwickelt und entspricht den Branchenstandards des TM Forum Verbandes. Durch vorgefertigte APIs und Webservices lässt es sich flexibel in Systeme von Drittanbietern integrieren. Vlocity hilft Dienstleistern, Angebote schneller zu starten, den Umsatz zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern, während gleichzeitig die Servicekosten gesenkt werden.

Über Vlocity

Vlocity ist ein führender Anbieter von branchenspezifischer Cloud- und Mobile-Software und treibt die digitale Transformation für die größten Unternehmen der Welt voran. Als dreifacher Forbes Cloud 100-Gewinner ist Vlocity ein Vorreiter der Branche, die in Zusammenarbeit mit Salesforce, dem weltweit führenden CRM-Anbieter, aufgebaut wurde. Vlocity erhöht die Mobilität von Vertrieb, Service und Marketing, die betriebliche Effizienz und die Time to Value für die Cloud und die digitale Transformation im gesamten Unternehmen. Vlocity setzt sich für Innovation, Kundenerfolg und eine von Werten geprägte Kultur ein und versorgt die weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Kommunikation, Medien & Unterhaltung, Energie & Versorgung, Versicherung, Gesundheit und öffentlicher Dienst. Vlocity hat seinen Hauptsitz in San Francisco und Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika.

Werden Sie Vlocity zertifiziert . Folgen Sie uns @vlocity. Erfahren Sie mehr www.vlocity.com .