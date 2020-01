Preise steigen, Stimmung steigt. Aber nicht alle sind dabei, was sie in Bedrängnis bringen könnte. Zusammenfassung Mit dem Kursschub an der Börse - deutsche Aktien sind seit vergangenen Mittwoch um 300 Punkte gestiegen - sind viele hiesige Anleger eingestiegen. 7 Prozent der Profis und 4 Prozent der privaten Investoren haben deutsche Bluechips gekauft, 6 bzw. 8 Prozent Short-Positionen geschlossen. Die Sentiment-Indizes stehen bei +3 und +8 Punkten wieder über der Nulllinie. Nach Ansicht von Joachim ...

Den vollständigen Artikel lesen ...