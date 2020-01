Von dem Plus von mehr als 300 Punkten in gut einer Woche haben nur wenige Investoren profitiert. Dadurch ist der Dax in einer komfortablen Lage.

Am Tag eins nach dem Handelsdeal zwischen USA und China zeigt der Dax eine positive Reaktion. In der ersten Handelsstunde notiert der deutsche Leitindex 0,2 Prozent im Plus bei 13.465 Punkten. Den gestrigen Tag beendete die Frankfurter Benchmark vor der Unterzeichnung der Vereinbarung noch 0,2 Prozent im Minus bei 13.432 Punkten.

An den Börsen in Übersee fiel die Reaktion auf den Handelsdeal erstaunlicherweise gering aus. Zwar gab es ein Rekordhoch beim Dow-Jones-Index, doch die US-Indizes legten zum Handelsschluss nur minimal zu. Und an den asiatischen Börsen war die Reaktion auf den Deal durchwachsen.

"Ohnehin überwiegt der Eindruck, als würden mit dem Phase 1-Deal nur Probleme gelöst, die Trump selbst geschaffen hat, während die wahren langfristigen Konflikte in die Phase 2 abgeschoben wurden, allen voran die chinesische Industriepolitik, also die massive Subventionierung der Staatskonzerne", analysieren die Handelsblatt-Kollegen Jens Münchrath aus den USA und Sha Hua aus China.

Doch wie geht es an den Börsen nach dem Deal nun weiter? Eine positive Einschätzung für die weitere Kursentwicklung haben Sentimentexperten. Bereits Stephan Heibel analysierte am vergangenen Montag nach Auswertung der Handelsblattumfrage Dax-Sentiment, dass das Ende der Kursgewinne noch nicht in Sicht ist.

Und für den Verhaltensökonom Joachim Goldberg, der eine ähnliche Umfrage für die Börse Frankfurt auswertet, hat sich die Mehrheit der heimischen Käufer in den vergangenen Handelstagen zurückgehalten. Diese Investoren warten nach einem Kursplus von 300 Punkten seit dem vergangenen Mittwoch auf eine günstigere Einstiegsmöglichkeit.

"Man kann sich gut vorstellen, dass manch schiefliegender, auf Absicherung bedachte Investor froh wäre, noch einmal den Einstandspreis der Vorwoche wieder zu sehen, der zwischen 13.050 und 13.150 liegen dürfte", schreibt Goldberg und fragt eher rhetorisch, ob eine etwaige Korrektur noch zu solchen Einstiegskursen führen dürfte.

Aus seiner Sicht gibt es deswegen genügend Käufer, die den Dax vor größeren Kursverlusten schützen. Doch was passiert, wenn die Frankfurter Benchmark ein neues Rekordhoch erreicht? Das würde die vielen Investoren, die auf Absicherung bedacht waren, unter Zugzwang setzen. Dann müssten die "Bären" auf die Long-Seite, egal um welchen Preis. Solch ein Verhalten würde die Rally weiter befeuern.

