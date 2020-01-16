DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CA IMMO 15/22 BZYB AT0000A1CB33 17.01.2020 HZE/EOT
CA IMMO 16/23 BZYA AT0000A1JVU3 17.01.2020 HZE/EOT
CA IMMO 16-21 AT0000A1LJH1 17.01.2020 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CA IMMO 15/22 BZYB AT0000A1CB33 17.01.2020 HZE/EOT
CA IMMO 16/23 BZYA AT0000A1JVU3 17.01.2020 HZE/EOT
CA IMMO 16-21 AT0000A1LJH1 17.01.2020 HZE/EOT