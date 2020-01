Oy-Mittelberg (ots) - Immer mehr Menschen kommen nachts nicht zur Ruhe: Schon acht von zehn Berufstätigen leiden nach eigenen Angaben unter Ein- und Durchschlafproblemen, Tendenz steigend*. Neben einem gut gelüfteten, dunklen Schlafzimmer und festen Bettzeiten helfen regelmäßige Rituale mit ätherischen Ölen dabei, den Tag loszulassen und entspannt ins Reich der Träume zu starten. Bewährt haben sich unter anderem die nachweislich ausgleichenden und angstlösenden ätherischen Öle von Lavendel, Melisse und Neroli.Gerade zu Beginn eines neuen Jahres möchten viele Menschen wieder mehr auf ihre Gesundheit achten. Schlaf spielt hier eine entscheidende Rolle, denn er dient nicht nur der physischen Regeneration, sondern ist auch wichtig, um Körper, Geist und Seele - entsprechende Schlafqualität vorausgesetzt - nach einem anstrengenden Tag wieder in Einklang zu bringen.Rituale mit ätherischen Ölen unterstützen die Entspannung. Viele Studien bestätigen das. So ließ sich die Schlafqualität von Probanden - Pflegekräften im Schichtdienst - durch das tiefe Einatmen von Lavendelöl, Kamille römisch und Bitterorange schon nach drei Tagen signifikant verbessern**. Als eines der wichtigsten Schlafförderer hat es mittlerweile das ätherische Öl der Zirbelkiefer zu einiger Bekanntheit gebracht. Wie Untersuchungen zeigten, kann der Duft des ätherischen Öls dem Herzen jede Nacht rund 3.500 Schläge "ersparen". Dadurch wird die Nachtruhe tiefer und der Körper erholt sich schneller.Duftende ätherische Öle "programmieren" den Körper auf Entspannung"Wichtig ist, das Aromapflege-Ritual zu einem festen Bestanteil des abendlichen Entspannungsprogramms zu machen", weiß Aromaexpertin Ursula Damith von PRIMAVERA. Denn wie die aktuelle Studienlage zeigt, kann sich der Mensch mithilfe von Düften selbst konditionieren. Wird ein bestimmtes Öl also beispielsweise stets vor dem Einschlafen eingesetzt, ist der Körper nach einer gewissen Zeit entsprechend "programmiert" und kommt schneller zur Ruhe.Die Raumbeduftung mit naturreinen ätherischen Ölen über einen Vernebler, eine Duftlampe oder einen Duftstein sollte dabei unbedingt VOR dem Schlafengehen durchgeführt und dann abgeschaltet werden. So entsteht ein Wohlfühlklima, das das Ein- und Durchschlafen unterstützt. Die Expert*innen von PRIMAVERA empfehlen, lediglich Duftanreize zu setzen, keine Dauerbeduftung. Denn nicht die Raumluftreinigung oder das Überlagern von schlechten Gerüchen steh hier im Vordergrund, sondern die sanfte Duftbegleitung. Für dieses Anliegen finde die optimale Raumbeduftung an der Wahrnehmungsschwelle statt und schafft so eine angenehme entspannende Atmosphäre.Wichtig ist nach Erfahrung der PRIMAVERA-Aromaexpertin außerdem, dass der jeweils eingesetzte Duft als angenehm empfunden wird und positive Assoziationen weckt. "Nachdem die Bandbreite entspannender und schlaffördernder ätherischer Öle groß ist, sollte jeder beherzt der eigenen Nase nachgehen", so Ursula Damith. Für ihre ausgleichende und entspannende Wirkung sind unter anderem die ätherischen Öle von Lavendel, Melisse, Narde, Neroli, Muskatellersalbei, Ho-Blätter, Basilikum und Bergamotte bekannt. Aber auch niedrig dosierte Mandarine sowie Orange, Vanille, Tonka, Benzoe Siam, Basilikum und Zirbelkiefer sind zur Schlafförderung geeignet. Der verführerische Duft der Mandarine sei in niedriger Dosierung ausgleichend und entspannend. Bei höherer Dosierung entstehe ein Umkehreffekt - dieses ätherische Öl wirke dann belebend, so die PRIMAVERA-Expertin.Mit einem festen Rhythmus finden Körper und Geist am besten zur RuheZu den weiteren Voraussetzungen für zügiges Einschlafen und eine erholsame Nachtruhe gelten ein dunkles, gut gelüftetes und kühles (ca. 18 Grad Celsius) Schlafzimmer sowie eine auf das Gewicht und den Bedarf der jeweiligen Person möglichst optimal angepasste Matratze. Wichtig sind außerdem ein dem eigenen Zyklus entsprechender regelmäßiger Schlafrhythmus mit möglichst sieben Stunden Schlaf und der Verzicht auf Mittags- oder Fernsehschläfchen. Wer zwei bis drei Stunden vor dem Schlafengehen das letzte Mal leicht isst, wird sich ebenfalls leichter tun. Auch der Verzicht auf Koffein (nach 18 Uhr) und Alkohol erleichtert eine erholsame Nachtruhe. Fernseher, Smartphones, PCs und Laptops gehören wegen ihres blauen Lichts nicht ans Bett. Das Blaulicht steht im Verdacht, die Produktion des für den Schlaf verantwortlichen Hormons Melatonin zu senken. Besser ist es, ein gutes Buch zu lesen, die Gedanken für einen Tagebucheintrag Revue passieren zu lassen oder sich selbst eine Duftmassage zu gönnen.Rezept Duftmischung "Tiefschlaf":3 Tropfen Neroli 10%2 Tropfen Lavendel fein1 Tropfen Zeder Zunächst das Schlafzimmer gut lüften. Danach die Duftlampe mit der Mischung befüllen und die Beduftung starten. Vor dem Schlafen unbedingt ausmachen.Rezept Badesalz für ein abendliches Fußbad "Schöne Träume":250 g Totes Meer Badesalz10 Tropfen Tonka bio10 Tropfen Palmarosa bio8 Tropfen Orange bio Ätherisches Öl mit dem Salz vermischen und pro Fußbad 1 Esslöffel der Mischung verwenden.Rezept "Anti-Knirsch-Öl" für ein entspanntes Kiefergelenk:10 ml Mandelöl1 Tropfen Ylang Ylang oder Lavendelöl Öle mischen und Gesichts- und Kiefermuskulatur locker damit massieren.Rezept "Gedankenstopp":10 ml Basisöl, z.B. Mandelöl4 Tropfen Lavendel fein bio1 Tropfen Zeder bio1 Tropfen Neroli 10% Die Ölmischung auf die Handinnenflächen geben und daran schnuppern oder Fußsohlen und "Sonnengeflecht" (Energiezentrum) sanft damit einreiben.Quellen:* http://ots.de/GPdXox** Kim W, Hur MH. Inhalation Effects of Aroma Essential Oil on Quality of Sleep for Shift Nurses after Night Work. J Korean Acad Nurs. 2016 Dec;46(6):769-779] UNTERNEHMENFür PRIMAVERA LIFE sind seit mehr als 30 Jahren die Liebe zur Natur und der Respekt für Mensch und Umwelt feste Grundsätze in der Unternehmenskultur. Als führender Hersteller und Anbieter von 100 % naturreinen ätherischen Ölen und hochwertiger zertifizierter Bio- & Naturkosmetik bestimmen ökologisches Denken und nachhaltiges Handeln das durchweg "grüne" Geschäftskonzept. So zählen internationale CSR-Projekte (=Corporate Social Responsibility) zum festen Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Das Traditionsunternehmen mit Sitz in Oy-Mittelberg im Allgäu befolgt ethische Geschäftspraktiken, zahlt Anbaupartnern und Lieferanten faire Preise, unterhält langfristige Beziehungen zu ihnen und unterstützt die Weiterbildungsmöglichkeiten seiner Kooperationspartner mit dem Ziel, die Qualität seiner Produkte ständig zu verbessern.PRIMAVERA LIFE stellt höchste Ansprüche an die Qualität und Reinheit aller verwendeten Rohstoffe, an die Nachhaltigkeit des Anbaus und der Weiterverarbeitung. Das Unternehmen verwendet Rohstoffe aus vornehmlich kontrolliert biologischem Anbau und unterstützt aktiv 13 biologische Anbauprojekte weltweit, die Artenschutz und Felderwirtschaft betreiben, chemiefreie Schädlingsbekämpfungs- und Düngemittel verwenden und keine Gentechnik einsetzen. Synthetische Zusätze und Mineralöle kommen nicht in Frage. Die naturreinen Rezepturen bestehen aus vorwiegend biologischen Inhaltsstoffen und werden in pflanzengerechten Verfahren ausschließlich mit Lebensmittel-Emulgatoren, pflanzlichen Konservierungsstoffen und natürlichen Duft- und Farbstoffen hergestellt. Alle Rezepturen werden nicht nur direkt am Firmenstandort Oy-Mittelberg entwickelt, sondern auch sämtliche Produkte dort produziert. Um die Ressourcen der Erde zu schonen, sind bei PRIMAVERA die Verpackungen auf ein Minimum reduziert. Wann immer möglich, wird auf Beipackzettel und Umkartons verzichtet.