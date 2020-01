In den deutschen Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes mit 50 und mehr Beschäftigten ist die Zahl der Angestellten im November 2019 gegenüber dem Vorjahr um 21.000 (-0,4 Prozent) gesunken. Insgesamt waren Ende November knapp 5,7 Millionen Personen im Verarbeitenden Gewerbe tätig, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit.



Die Entwicklung in den einzelnen Wirtschaftsbereichen war hierbei sehr unterschiedlich. Am stärksten stieg die Beschäftigtenzahl in der Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen mit +2,0 Prozent. Auch in der Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln (+1,7 Prozent) sowie in der Herstellung von chemischen Erzeugnissen (+0,3 Prozent) erhöhte sich die Beschäftigtenzahl. Einen Rückgang gab es dagegen insbesondere in der Herstellung von elektrischen Ausrüstungen mit -3,1 Prozent, in der Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren (-1,5 Prozent) und in der Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (-1,3 Prozent).



Die Zahl der im November 2019 geleisteten Arbeitsstunden nahm im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,2 Prozent auf 726 Millionen Stunden ab, so die Statistiker. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der November 2019 einen Arbeitstag weniger hatte als der November 2018. Die Entgelte für die Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe lagen bei rund 30,5 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahresmonat war das ein Rückgang um 1,4 Prozent.