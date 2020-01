Berlin (ots) - Das belgische Micro-Mobility-Start-up Cowboy (www.cowboy.com (http://www.cowboy.com)), Hersteller des gleichnamigen elektrischen Design-Bikes, hat im Rahmen seiner ersten Crowdfunding-Kampagne über 4,7 Millionen Euro eingesammelt. Damit übertraf das Unternehmen sein Finanzierungsziel von 1,4 Millionen Euro, das innerhalb von nur 12 Minuten erreicht wurde, um 340 Prozent. Die Gelder möchte Cowboy einsetzen, um die Micro-Mobility-Revolution europaweit voranzutreiben und die Fortbewegung in Städten zu verbessern.Insgesamt 3155 Investoren aus 70 Ländern unterstützten Cowboy über die Crowdfunding-Plattform Crowdcube (www.crowdcube.com (http://www.crowdcube.com)) mit durchschnittlich 1.510 Euro. Damit ist die Kampagne der Belgier die erfolgreichste im Bereich Cleantech, die Crowdcube bis dato gelistet hat."Die Kampagne hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen. Unser ursprüngliches Ziel war es, unseren Kunden und Fans die Chance zu geben, Teil unseres Unternehmens zu werden und in den nächsten Jahren mit uns zu wachsen. Es hat sich aber schnell herausgestellt, dass Cowboy die Aufmerksamkeit vieler weiterer Investoren auf sich zog, die Teil unserer Micro-Mobility-Bewegung werden wollten, um die Zukunft der Städte positiv zu beeinflussen", so Adrien Roose, Gründer und CEO von Cowboy.Cowboy hat in der Series-A-Runde im Herbst 2018 Gelder in Höhe von 13,2 Millionen Euro von internationalen Investoren eingesammelt (darunter Index Ventures, Tiger Global und Hardware Club). Das erste Modell des elektrischen Bikes war im letzten Jahr in Belgien innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. In diesem Frühjahr hat Cowboy die zweite Version auf den Markt gebracht und expandierte im Laufe des Jahres nach Deutschland, Frankreich, die Niederlande, Österreich, UK, Spanien und Italien. Im Vergleich zum Vorjahr ist Cowboy um das fünffache gewachsen.Alleine 2019 hat Cowboy über 5.000 Räder verkauft - davon 40 Prozent in Deutschland, Cowboys größtem Markt. Die Cowboy-Community besteht aus loyalen Fans der Marke und hat bereits über 3,4 Millionen Kilometer auf den elektrischen Bikes zurückgelegt; 1,5 Millionen Kilometer davon von deutschen Cowboy-Fahrern. Die sogenannten "iPhones unter den E-Bikes" wurden mit zahlreichen Awards ausgezeichnet und positiv in Tests bewertet.Über CowboyCowboy ist ein belgisches Unternehmen, das innovative elektrische Design-Fahrräder für urbane Fahrer entwickelt. Cowboys Hauptziel ist es, die innerstädtische Mobilität zu verbessern und Städter auf eine angenehme, nachhaltige und effiziente Weise an ihr Ziel zu bringen. Cowboy wurde 2017 von den Start-up-Unternehmern Adrien Roose, Karim Slaoui und Tanguy Goretti gegründet und hat seinen Hauptsitz in der belgischen Hauptstadt Brüssel. Cowboy ist Gewinner der Eurobike 2017, des Red-Dot Fahrrad-Designpreises 2018 und des Red-Dot Preises "Best of the Best" für den Prototyp des neuen 2019 Modells.Mehr über Cowboy erfahren Sie unter https://de.cowboy.com/Pressekontakt:PIABO PR | Dominik Kratzenberg | cowboy@piabo.net | +49 172 186 1687Original-Content von: Cowboy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140407/4493421