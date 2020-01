An der Börse liegt ein Hauch von Aufbruchsstimmung in der Luft. Denn die Unterzeichnung des Teilabkommens zwischen den USA und China war nur das eine, die Aussage des Direktors des amerikanischen Nationalen Wirtschaftsrats Kudlow, der Handelsvertrag sei "pro Wachstum", das andere.Vielleicht kommt da ja jetzt doch etwas Bewegung in die nächsten Gespräche und Phase Zwei kommt schneller und für alle Beteiligten vorteilhafter als jetzt noch erwartet. Der Deutsche Aktienindex bleibt weiter auf hohem ...

