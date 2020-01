BERLIN (Dow Jones)--Bund und Länder wollen den Braunkohle-Kraftwerksbetreibern für die Stilllegungen Milliarden-Entschädigungen bereitstellen. Das kündigte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag in Berlin an. Der Energieversorger RWE soll 2,6 Milliarden Euro erhalten, hieß es aus Regierungskreisen. Der Lausitzer Leag seien 1,75 Milliarden Euro versprochen worden. Weiterhin soll es Anpassungszahlungen von 4,8 Milliarden Euro geben.

Zusätzlich zu den bereits vereinbarten Strukturhilfen für die Braunkohle-Länder belaufen sich die gesamten Zahlungen für den Kohleausstieg bis 2038 damit nach jetzigem Stand auf nahezu 50 Milliarden Euro.

Vereinbart wurde auch ein Fahrplan für die Stilllegung von Braunkohle-Kraftwerken, der der Nachrichtenagentur Dow Jones vorliegt. Laut dem Papier soll noch in diesem Jahr die erste Anlage vom Netz gehen. Betreiber ist der Versorger RWE, der rund 300 Megawatt von seinen Blockwerken entlang der Nord-Süd-Bahn (NSB) im Rheinischen Revier abschalten soll. Bis Ende des Jahres soll hier Schluss sein. Weitere 900 Megawatt soll RWE bis Ende des kommenden Jahres vom Netz nehmen.

