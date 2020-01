Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Am ersten Handelstag des Jahres fanden sieben Werte ihren Weg ins neu aufgelegte Hebel-Depot von DER AKTIONÄR. In der zweiten Kalenderwoche kamen nun zwei weitere Werte hinzu. Maximilian Völkl verrät hier um welche es sich dabei handelt. Das Hebel-Depot richtet sich in erster Linie an spekulativ orientierte Anleger. Die Handelsstrategie ist es, kurzfristige Trading-Chancen mit Hebelprodukten (Optionsscheine und Turbo-Optionsscheine; long und short) auszunutzen und somit zum Erfolg zu kommen. Das Hebel-Depot wird jeweils zu Jahresbeginn neu aufgelegt.