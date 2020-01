FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.01.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS GLAXOSMITHKLINE TO 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 1650 P - BARCLAYS CUTS IQE TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 55 (73) PENCE - BARCLAYS CUTS SPIRENT TO 'UNDERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - TARGET 190 (159) P - BARCLAYS RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 8500 (8300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES GAMMA COMMUNICATIONS PRICE TARGET TO 1350 (1250) PENCE - 'OW' - CREDIT SUISSE CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 300 (310) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 8500 (8200) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1860 (1800) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN REINITIATES VODAFONE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 190 PENCE - JEFFERIES CUTS DIAGEO TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 3600 PENCE - JPM RAISES ELECTROCOMPONENTS TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - TARGET 774 (651) PENCE - JPMORGAN CUTS BIG YELLOW TO 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - TARGET 1150 (1050) PENCE - JPMORGAN CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 25 (29) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 860 (950) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS UNITE GROUP TO 'UNDERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 1200 PENCE - JPMORGAN RAISES ASSURA GROUP PRICE TARGET TO 81 (79) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 630 (605) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES DERWENT LONDON TARGET TO 3720 (3500) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES GRAINGER PLC PRICE TARGET TO 330 (310) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 880 (845) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES HAMMERSON PRICE TARGET TO 300 (290) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES HELICAL PRICE TARGET TO 475 (450) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 873 (869) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 855 (775) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ST. MODWEN PROPERTIES TARGET TO 530 (490) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WORKSPACE GROUP TARGET TO 1220 (1160) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 527 (480) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES WPP PRICE TARGET TO 1175 (1125) PENCE - 'BUY'



