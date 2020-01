Berlin (ots) - Der Eröffnungsrundgang zur Internationalen Grünen Woche Berlin beginnt entgegen vorheriger Ankündigungen am 17. Januar bereits um 7.30 Uhr. Startpunkt ist die Halle 10.2 beim diesjährigen Partnerland Kroatien. Hier begrüßen Andrej Plenkovic, Ministerpräsident von Kroatien, und die kroatische Landwirtschaftsministerin Marija Vu?kovic die Gäste. Die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner, sowie Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller werden gemeinsam den Eröffnungsrundgang der Grünen Woche Berlin 2020 anführen. Mit dabei sind Janusz Wojciechowski, EU-Kommissar für Landwirtschaft, Bauernpräsident Joachim Rukwied, Dr. Christian von Boetticher, stellvertretender Vorsitzender der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie, sowie Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin GmbH.Sie erreichen den ersten Fotostandort über den Eingang Nord (Halle 19 am Hammarskjöldplatz). Zugelassen sind Kamerateams, Pressefotografen und berichterstattende Journalisten mit Grüne Woche-Akkreditierung.Nicht vorakkreditierte Journalisten können sich an diesem Tag ab 7 Uhr an den Presse-Akkreditierungscountern in den Eingangsbereichen der Hallen 21 (Masurenallee) und 7 (Jafféstraße) den Grüne Woche-Presseausweis ausstellen lassen.Pressekontakt:Pressekontakt:Messe Berlin GmbHWolfgang RogallStellv. Pressesprecherund PR ManagerT +49 30 3038-2218wolfgang.rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6600/4493610