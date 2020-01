Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Rohöl Futures Märkten am Mittwoch um 11,9K gesunken ist, während das Volumen um 151,6K Kontrakte fiel. WTI trifft bei 58,00 $ auf eine Unterstützung WTI Rohöl setzt seine Seitwärtsbewegung am Wochentief im Bereich von 58,00 $ fort, während das Open Interest und das Volumen gefallen ...

