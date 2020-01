Köln (ots) - Große Freude beim "Local Hero" unter den deutschen Streamingdiensten! Heute wurden die Nominierungen für den 56. Grimme-Preis veröffentlicht und gleich zwei TVNOW-Originals gehen ins Rennen um die begehrte Auszeichnung.Bei TVNOW hieß es im Herbst "Dating ist schwul!" - jetzt ist Deutschlands erste Gay-Dating-Show "Prince Charming" in der Kategorie "Unterhaltung" für den Grimme-Preis nominiert. In dem erfolgreichen TVNOW-Reality-Original, produziert von Seapoint, sucht "Prince Charming" Nicolas Puschmann unter 20 Singlemännern in Griechenland seinen Mr. Right. Acht Folgen lang geht es in spektakulären Dates, bei knisternden Momenten zwischen den Singles untereinander oder dem Kuss-Marathon von Prince Charming nicht nur gefühlstechnisch drunter und drüber - in der neunten Folge gibt es außerdem ein großes Wiedersehen. Auf die erste Staffel des Erfolgsformats können sich die Zuschauer im Frühjahr auch bei VOX im Free-TV freuen - eine zweite Staffel "Prince Charming" ist darüber hinaus bereits bestätigt.Über eine Nominierung in der Kategorie "Fiktion" kann sich auch die auf Fritz-Langs-Klassiker basierende Serie "M - Eine Stadt sucht einen Mörder" freuen. Die mit der Romy ausgezeichnete Serie von Showrunner, Regisseur und Autor David Schalko spielt im modernen Wien, das von brutalen Kindermorden erschüttert wird und glänzt unter anderem mit einem internationalen Star-Ensemble. In "M - Eine Stadt sucht einen Mörder" - ein mit ORF und Superfilm koproduziertes TVNOW-Original - übernehmen hochkarätige Schauspieler wie Verena Altenberger, Sophie Rois, Moritz Bleibtreu, Bela B und Lars Eidinger eine Rolle im Hauptcast.Der Grimme-Preis zählt zu den renommiertesten deutschen Auszeichnungen für Fernsehsendungen und -leistungen. Der Preis wird seit 1964 jährlich vom Grimme-Institut in Marl vergeben. Die Preisträger für 2020 werden am 3. März bekanntgegeben. Die Preisverleihung findet am 27. März statt.TVNOW ist der Streamingdienst der Mediengruppe RTL Deutschland und mit einem Rekordwert von 5,32 Millionen Unique Usern der "Local Hero" unter den deutschen Anbietern. Derzeit bietet TVNOW rund 34.000 Programmstunden an überwiegend lokalen Inhalten verschiedener Genres von Show und Real Life über Sport und Dokumentation bis zur Fiction.Weitere Informationen: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandTVNOW KommunikationJanine JannesTelefon: 0221-456 74410Fotowünsche:TVNOW BildredaktionBirgit CakirTelefon: 0221-456 74274Original-Content von: TVNOW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/4493714