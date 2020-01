Bonn (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank Federal Reserve (FED) hat im Dezember wenig überraschend die Füße still gehalten: In der letzten Sitzung des Offenmarktausschusses (FMOC) 2019 beließ sie den Leitzins unverändert in der Spanne von 1,50 bis 1,75%, so die Analysten von Postbank Research.Nach Einschätzung der Währungshüter, die im Verlauf des vergangenen Jahres drei Mal den Schlüsselsatz zur Versorgung der Banken mit Liquidität gesenkt hätten, werde das aktuelle Niveau "wahrscheinlich eine Zeitlang angemessen bleiben", wie es in dem nun veröffentlichten Protokoll der Sitzung heiße. 13 von 17 US-Notenbankgouverneure würden aktuell mit stabilen Zinsen bis mindestens 2021 rechnen. ...

