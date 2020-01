Wien (www.anleihencheck.de) - Am Datenkalender sind heute keine marktbewegenden Veröffentlichungen vermerkt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Auch gestern habe die Aufmerksamkeit vor allem bei politischen Ereignissen und Wortmeldungen wichtiger Akteure gelegen. Zum ersten sei das Phase-1-Handelsabkommen zwischen den USA und China unterzeichnet worden. Laut dieser Abmachung verpflichte sich China in den nächsten zwei Jahren Importe von US-Gütern im Gegenwert von USD 200 Mrd. zu steigern. Im Gegenzug würden keine neuen Zölle eingeführt, die existierenden erhöhten Einfuhrabgaben würden aber erhalten bleiben. ...

