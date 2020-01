Baden-Baden (ots) - König Fußball regiert ein weiteres Mal die europäischen Games-Jahrescharts, ermittelt von GfK Entertainment. Wie eine plattformübergreifende Sonderauswertung für 15 Länder zeigt, führte 2019 bei Videospielfans zwischen London und Lissabon, Stockholm und Sevilla kein Weg an "FIFA 20" vorbei. Damit tritt die Ballsportsimulation aus dem Hause Electronic Arts in die Fußstapfen seiner Vorgänger "FIFA 19" und "FIFA 18", die 2018 und 2017 das Rennen machten.Die "Call Of Duty"-Reihe (Publisher: Activision Blizzard) kann sich im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessern: Während "Call of Duty: Black Ops 4" 2018 noch Dritter wurde, springt für "Call of Duty: Modern Warfare" nun die Silbermedaille heraus. Hinter dem First-Person-Shooter landet Nintendos Fun-Racer "Mario Kart 8 Deluxe".Basis der europäischen Games-Charts 2019 sind die Daten aus folgenden Ländern: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweiz, Schweden und Spanien."FIFA 20" und "Mario Kart 8 Deluxe" auch in Deutschland gefragtAuch die separaten, nach Plattform unterteilten offiziellen deutschen Games-Jahrescharts fördern ein ähnliches Bild wie im länderübergreifenden Ranking zutage: "FIFA 20" triumphiert auf PS4 und Xbox One, "Mario Kart 8 Deluxe" gewinnt auf Nintendo Switch. Ebenfalls die Top 3 erreichen das Action-Adventure "Red Dead Redemption 2" (PS4-Bronze, Xbox One-Silber) sowie die Switch-Games "New Super Mario Bros. U Deluxe" (zwei) und "Pokémon Schwert" (drei).In der PC-Jahreshitliste feiert "Anno 1800" einen souveränen Sieg vor dem "Landwirtschafts-Simulator 19" und dem Dauerbrenner "Die Sims 4". Die weiteren Spitzenreiter sind "Animal Crossing: New Leaf - Welcome Amiibo Selects" (3DS), "Just Dance 2019" (Wii U), "FIFA 19" (PS3) und "Grand Theft Auto V" (Xbox 360).Pressekontakt:Hans Schmucker, hans.schmucker@gfk.comNadine Arend, nadine.arend@gfk.comOriginal-Content von: GfK Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/11911/4493785