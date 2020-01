MAGDEBURG (dpa-AFX) - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hat den vereinbarten Stilllegungspfad für die verbliebenen Kohlekraftwerke in Deutschland begrüßt. Das Stilllegungsdatum für das Werk in Schkopau Ende 2034 gebe dem Land nun Planungssicherheit, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in Magdeburg. "Wir sind sehr froh, dass wir diese Zeit eingeräumt bekommen", sagte Haseloff.



Der Bund und die Kohle-Länder hatten sich in der Nacht zu Donnerstag auf den Fahrplan geeinigt. Zwischenzeitlich war ein deutlich früheres Ausstiegsdatum für Schkopau diskutiert worden. Das habe er als illusorisch zurückgewiesen, sagte der Ministerpräsident.



Die Einigung sieht vor, dass Deutschland spätestens bis 2038 aus der klimaschädlichen Kohleverstromung aussteigt. Die Länder sollen als Entschädigung Strukturhilfen vom Bund bekommen, die bis Ende Mai in einer Bund-Länder-Vereinbarung festgeschrieben werden sollen./afa/DP/jha