Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - MorphoSys: Der Deal des Jahres - Aktienanalyse Paukenschlag bei MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF): Das Münchner Biotechunternehmen will mit Incyte (ISIN: US45337C1027, WKN 896133) in der weltweiten Vermarktung des Krebsantikörpers Tafasitamab (MOR208) zusammenarbeiten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...