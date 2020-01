NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Der Flugzeugbauer sei einer der aussichtsreichsten Werte im europäischen Flugzeugsektor, schrieb Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die anziehende Produktion des A320neo und das A350-Programm dürften über mehrere Jahre hinweg für einen deutlichen Anstieg von operativem Gewinn (Ebita) und freiem Mittelzufluss sorgen./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2020 / 03:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2020 / 03:53 / GMT

