Fast ein Viertel der EU-Bürger schreckt davor zurück, personenbezogene Informationen an Netzwerkdienste bereitzustellen. Das liegt auch an Sicherheitsproblemen.

Während sich das Alltagsleben zunehmend digitalisiert, herrscht bei Internetnutzern in Europa Sorge vor Hackerattacken. Rund 44 Prozent der EU-Bürger gaben 2019 an, ihre privaten Online-Aktivitäten in den vergangenen zwölf Monaten aufgrund von Sicherheitsbedenken eingeschränkt zu haben, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichen Studie der Statistikbehörde Eurostat hervorgeht.

Am stärksten zögerten Menschen, personenbezogene Informationen an soziale oder berufliche Netzwerkdienste bereitzustellen. Dies gelte für ein Viertel der Bevölkerung ...

