Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Einzelhandelsumsatz für November nach unten revidiert

Die Umsätze des deutschen Einzelhandels sind im November schwächer gewachsen als zunächst angenommen. Wie die Bundesbank mitteilte, stiegen die Umsätze gegenüber dem Vormonat preisbereinigt um 1,5 Prozent. Vorläufig war vom Statistischen Bundesamt ein Zuwachs von 2,1 Prozent gemeldet worden. Auf Jahressicht lagen die Umsätze der Revision zufolge um 2,9 Prozent höher.

BDI erwartet 2020 BIP-Plus von 0,5 Prozent

Die deutsche Industrie hat sich pessimistisch für die Wirtschaftsentwicklung in diesem Jahr gezeigt. "Wir erwarten nur noch eine Zunahme des Bruttoinlandsproduktes von 0,5 Prozent", sagte der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf. Dies sei sogar eine noch geringere Steigerung als im gerade vergangenen Jahr. "Dieser Aufschwung ist saft- und kraftlos, das BIP-Plus eine Warnung", unterstrich Kempf bei einer Pressekonferenz in Berlin. Allein 0,4 Prozentpunkte, also rund 80 Prozent des BIP-Zuwachses, ergäben sich aus der vergleichsweise hohen Zahl von Arbeitstagen 2020.

Türkische Zentralbank senkt Leitzins um 75 Basispunkte

Die türkische Zentralbank hat zum fünften Mal innerhalb von sechs Monaten ihren Leitzins gesenkt, da der neue Gouverneur der Linie von Präsident Recep Tayyip Erdogan folgt. Der Schlüsselzins wurde um 75 Basispunkte auf 11,25 Prozent reduziert und verlängerte damit den im Juli vergangenen Jahres begonnenen Lockerungszyklus. Zehn Analysten hatten nach einer Umfrage von Dow Jones Newswires eine Zinssenkung zwischen 25 und 150 Basispunkten erwartet, zwei hatten keine Veränderung prognostiziert.

China hat begrenzten Spielraum für Senkung der Mindestreseve

Die chinesische Zentralbank hat nach Aussage eines hochrangigen Beamten einen begrenzten Spielraum für eine weitere Senkung des Mindestreservesatzes, da Peking Risiken aus dem Finanzsektor abwehren muss. Sun Guofeng, Leiter der Geldpolitik der People's Bank of China (PBoC), sagte, dass der durchschnittliche Mindestreservesatz der Banken auf 9,9 Prozent gesunken ist.

Bund und Länder vereinbaren Milliarden-Entschädigung für Braunkohle-Aus

Bund und Länder wollen den Braunkohle-Kraftwerksbetreibern für die Stilllegungen Milliarden-Entschädigungen bereitstellen. Das kündigte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag in Berlin an. Der Energieversorger RWE soll 2,6 Milliarden Euro erhalten, hieß es aus Regierungskreisen. Der Lausitzer Leag seien 1,75 Milliarden Euro versprochen worden. Weiterhin soll es Anpassungszahlungen von 4,8 Milliarden Euro geben.

Bund und Länder wollen früheren Kohleausstieg prüfen

Die Bundesregierung erwägt, ob der Kohleausstieg früher als bisher geplant erfolgen kann. Es soll geprüft werden, ob der Ausstieg um drei Jahre vorgezogen und damit schon 2035 erreicht werden könne, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. Das hätten die Ministerpräsidenten der Kohle-Länder beim Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwochabend vereinbart. Bislang ist der Kohleausstieg für 2038 geplant. Bei den Gesprächen wurde auch ein konkreter Zeitplan für die Abschaltungen von Braunkohlekraftwerken vereinbart.

BDI-Präsident Kempf: Kohlekompromiss alles andere als zu loben

Die deutsche Industrie hat die Einigung zum Kohlekompromiss harsch kritisiert. "Dieser Kompromiss, der, wie ich den Medien heute Morgen entnommen habe, von vielen der Beteiligten hoch gelobt wird, ist aus unserer Sicht alles andere als zu loben", sagte der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, bei einer Pressekonferenz in Berlin. Die Kohlekommission habe mehrfach auf eine Eins-zu-eins-Umsetzung ihrer Vorschläge gedrungen, doch zwei ganz konkrete Forderungen des Gremiums seien "offenbar über die Tischkante gefallen", erklärte Kempf.

Handelsverband fordert Ausnahmeregelungen zur Bonpflicht

In der Diskussion um die seit Jahresbeginn gültige Bonpflicht im Einzelhandel hat der Handelsverband Deutschland (HDE) eine Ausnahmeregelung für Händler verlangt, die täglich sehr viele Verkäufe tätigen. "Denn dort fallen besonders viele Bons an, die die Umwelt belasten", erklärte der Verband zur Begründung. Wenn diese Unternehmen von der Pflicht zum Ausdrucken aller Kassenbons befreit würden, sei das umweltschonend und kostensparend, ohne dass die Steuerehrlichkeit gefährdet werde.

Minister Müller kritisiert Supermärkte wegen "unmoralischer Kampfpreise"

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat die Einzelhandelsketten in Deutschland wegen seiner Ansicht nach unmoralischer Angebote für Lebensmittel aus Entwicklungsländern kritisiert. "2,88 Euro für 500 Gramm Kaffee, das ist auf Dauer nur durch Ausbeutung der Erzeuger möglich", sagte Müller der Neuen Osnabrück Zeitung. "'Supergeil' ist dann nur noch superdreist und superunmoralisch."

Bundestag stimmt für Entscheidungsregelung bei Organspende

Der Bundestag hat mit klarer Mehrheit für die sogenannte Entscheidungslösung bei der Organspende gestimmt. Für die Vorlage einer Abgeordnetengruppe um Grünen-Chefin Annalena Baerbock votierten in dritter Lesung 432 von 669 Abgeordneten, dagegen waren 200. Es gab 37 Enthaltungen. Die Neuregelung sieht vor, dass die Menschen bei Behördengängen und Arztbesuchen intensiver als bisher auf die Möglichkeit zur Organspende hingewiesen und so zu einer Entscheidung ermuntert werden.

Kramp-Karrenbauer: London wird sich künftig stärker auf die Seite der USA stellen

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) rechnet damit, dass sich Großbritannien nach dem Brexit sicherheitspolitisch stärker an die Seite der USA stellen wird. Früheren Gesprächen mit ihrem britischen Amtskollegen Ben Wallace habe sie entnommen, dass das Land nach dem Austritt aus der EU "eine sehr eigenständige Position" einnehmen wolle, die "auf traditionell gute und enge Beziehungen zu den Vereinigten Staaten" setze, sagte die Ministerin in London.

IEA: Saudi-Arabiens Drosselung verursachte sinkende Lagerbestände

Saudi-Arabiens Drosselung der Ölversorgung ist ein Schlüsselfaktor für den Rückgang der weltweiten Lagerbestände im Dezember gewesen, obwohl die Bemühungen der Golfnation durch Erhöhungen anderer Mitgliedsstaaten der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) abgeschwächt wurden. Zu diesem Ergebnis kommt die Internationale Energie-Agentur (IEA) in ihrem Monatsbericht. Danach ist das saudische Angebot um 200.000 Barrel pro Tag auf 9,68 Millionen Barrel gesunken.

Iran: Europäer haben "Reste" des Atomabkommens Wirtschaftsinteressen geopfert

Der Iran hat Deutschland, Frankreich und Großbritannien vorgeworfen, die "Reste" des Internationalen Atomabkommens ihren Wirtschaftsinteressen geopfert zu haben. Die drei Länder "haben die Reste verkauft, um neue Zölle von Trump zu verhindern", erklärte der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif im Online-Dienst Twitter. Er reagierte damit auf einen Bericht der Washington Post, wonach die US-Regierung mit Strafzöllen auf Autos drohte, um die Europäer zur Aktivierung des Streitschlichtungsmechanismus des Abkommens zu drängen.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 16, 2020 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.