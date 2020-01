Ritterschlag von Branchenexperten: Smartbroker mit Bestnote auf Brokervergleich.de^ DGAP-News: wallstreet:online capital AG / Schlagwort(e): Markteinführung/Produkteinführung Ritterschlag von Branchenexperten: Smartbroker mit Bestnote auf Brokervergleich.de16.01.2020 / 14:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Ritterschlag von Branchenexperten: Smartbroker mit Bestnote auf Brokervergleich.deBerlin, 16. Januar 2020 - Smartbroker, der neue Fullservice-Broker mit Discountkonditionen, hat schon kurz nach seinem Marktstart bei Brokervergleich.de die Spitzenposition besetzt. Im Depotvergleich erreichte der Smartbroker mit 4,2 Punkten das beste Gesamtergebnis unter allen getesteten Brokern. Das Gesamtergebnis setzt sich aus den Kategorien Gebühren, Angebot, Leistungen sowie Service & Sicherheit zusammen.Folgende Vorteile des Smartbrokers heben die Experten von Brokervergleich.de hervor:* Wertpapiere handeln für 4,00 Euro pro Order (Flatfee)* 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag* Handeln an allen deutschen und vielen ausländischen Börsenplätzen* Wertpapierkredite ab 2,25 Prozent p.a.* Keine DepotgebührenAußerdem überzeuge der Smartbroker mit einer Einlagensicherung von bis zu 100.000 Euro je Kunde durch die Kooperation mit der DAB BNP Paribas - durch weitere Einlagensicherungsfonds, denen die DAB BNP Paribas angehört, sind Smartbroker-Kunden sogar bis zu 90.100.000 EUR abgesichert.) Nicht zuletzt lobt die Brokervergleich.de-Jury den telefonischen Kundenservice von Smartbroker, der Kundenanfragen täglich von 8:00 bis 20:00 Uhr bearbeitet.Thomas Soltau, Vorstand der wallstreet:online capital AG: "Wir freuen uns, dass der Smartbroker von Kunden und Branchenexperten so positiv angenommen wird. Durch die Kooperationen mit einer der größten Banken Europas und Deutschlands größter Finanzcommunity haben wir ein attraktives Gesamtpaket für Sparer, Anleger und Trader geschaffen. Und wir haben noch viel vor. Schon in wenigen Monaten werden wir die Gebühren noch weiter, teilweise auf 0 EUR pro Trade, senken. Wir wollen aber nicht nur durch günstige Konditionen überzeugen, sondern auch mit hohen Sicherheitsstandards und einem persönlichen Kundenservice."Über den Smartbroker Die Zeit ist reif für unkompliziertes Trading. Der Smartbroker ist eine Kooperation der wallstreet:online capital AG und der wallstreet:online AG. Mit über 20 Jahren Kapitalmarkterfahrung haben wir einen Broker entwickelt, der auf die Bedürfnisse der Anleger zugeschnitten ist. Im Herzen Berlins haben sich unsere Experten gemeinsam mit einer der größten Banken Europas auf die Suche nach echten Innovationen gemacht. Gleichzeitig soll Trading so günstig wie nie zuvor sein. So ist der Smartbroker als ein Tool für Experten und Einsteiger entstanden. Unsere Vision ist es, dass sich alle Kunden schnell und effizient um ihr Geld kümmern und erfreuliche Rendite erzielen können.Weitere Informationen: smartbroker.de16.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: wallstreet:online capital AG Michaelkirchstr. 17 / 18 10179 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0) 30 27 57 76 - 400 Fax: +49 (0) 30 27 57 76 - 415 E-Mail: info@wo-capital.de Internet: www.wo-capital.de ISIN: DE000A0HL762 WKN: A0HL76 EQS News ID: 954899Ende der Mitteilung DGAP News-Service954899 16.01.2020