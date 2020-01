Im Gesamtjahr stieg der auf die Aktionäre entfallende Überschuss um vier Prozent auf 8,5 Milliarden US-Dollar (7,6 Mrd Euro), wie die Bank am Donnerstag in New York mitteilte. Dabei übertraf sie die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten deutlich. Auch in der Vermögensverwaltung für reiche Kunden lief es zum Jahresende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...