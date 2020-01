Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices wiesen am Donnerstag nach der Unterzeichnung des Phase-1-Deals zwischen den USA und China leichte Kursgewinne auf, so die Experten von XTB. Aktien aus Schweden und Russland würden am meisten steigen, während Aktien aus Österreich und der Schweiz zurückbleiben würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...