Baden-Baden (ots) - 5.000. Sendung am Montag, 20. Januar 2020, live ab 16:05 Uhr im SWR Fernsehen20.000 Studiogäste, 80.000 Tassen Kaffee oder Tee, 8.000 Kochrezepte, rund 10.000 Stunden Sendezeit - das ist die Bilanz von 20 Jahren "Kaffee oder Tee" im SWR Fernsehen. Am Montag, 20. Januar 2020 wird die 5.000. Ausgabe der Sendung ausgestrahlt. Am 3. Januar 2000 ging "Kaffee oder Tee" zum ersten Mal auf Sendung und war das erste Nachmittagsmagazin seiner Art in den dritten Programmen der ARD. Seither kommen die Folgen montags bis freitags live aus Baden-Baden. Die 5.000. Ausgabe am Montag, 20. Januar 2020, moderiert Heike Greis.Martin Seidler beantwortet ZuschauerfragenIn der 5.000. Ausgabe am Montag bereitet Spitzenkoch Martin Gehrlein aus der Neupotz in der Pfalz Rösti mit Rosenkohlpüree und Speck zu, Gärtnermeister Helmut Tränkle zeigt den Winterschnitt bei Apfel- und Birnbäumen und "Kaffee oder Tee"-Moderator der ersten Stunde, Martin Seidler, beantwortet Fragen von Zuschauerinnen und Zuschauern - die Redaktion hatte aufgefordert zu fragen, was sie schon immer über die "Kaffee oder Tee"-Moderatoren wissen wollten. Dazu wird es prominente Gratulanten geben, wie beispielsweise ARD Moderator Michael Antwerpes."Kaffee oder Tee", montags bis freitags ab 16:05 Uhr, SWR FernsehenMehr Informationen zu "Kaffee oder Tee" gibt's hier: http://swr.li/swrfernsehen-5000te-sendung-kaffee-oder-tee-2020 oder in der ARD Mediathek unter www.ardmediathek.deund unter www.SWR.de/kaffee-oder-tee und in der SWR Kaffee oder Tee-App.