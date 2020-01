Pfäffikon, Schweiz (ots) - Nach dem Prinzip "all-in" hat die Andermatt Sedrun Disentis Marketing AG sich für das gesamte digitale Ecosystem von Alturos Destinations entschiedenDie beiden Unternehmen Andermatt-Sedrun Sport AG und Bergbahnen Disentis AG versprechen sich durch die gemeinsame Vermarktung des Ski-, Wander-, Bike- und Feriengebiets Andermatt-Sedrun-Disentis eine wesentliche Steigerung der digitalen User Experience, geringere Wartezeiten beim Ticketschalter sowie eine weitere Steigerung der Gästeanzahl und Präsenz in den Märkten. Zur erfolgreichen Umsetzung der Ziele wurde Alturos Destinations als langfristiger Digitalisierungspartner ausgewählt.Pascal Schär, Leiter Marketing und Geschäftsführer der Andermatt Sedrun Disentis Marketing AG: " Gemeinsam mit Alturos Destinations wollen wir die Angebote der Region Andermatt-Sedrun-Disentis für die Gäste und Skifahrer/-innen digitalisieren, um damit noch mehr Anreize zu schaffen die Region zu entdecken. Das Halbpreis-Abo auf winter.plus ist ein innovatives Produkt und stösst seit Start der Skisaison bereits auf grossen Anklang. Vor Ort soll sich der Gast durch eine personalisierte Kommunikation direkt willkommen fühlen. "Erfolgreiche Digitalisierung der Region mit dem Alturos EcosystemGemeinsam mit Peaksolution bündelt die Region in Zukunft alle touristischen Dienstleistungen in einem zentralen One-Stop-Shop. Essentiell für die Region ist die mächtige Backend Architektur, die es Dienstleistern in der gesamten Region ermöglicht, das umfangreiche Sortiment dem Urlauber näherzubringen.In einem weiteren Schritt möchte die Andermatt Sedrun Disentis Marketing AG dem Gast den digitalen Urlaubsassistenten JAMES von Alturos Destinations in Form einer nativen Smartphone App und einer Progressiven Web App zur Seite stellen. Durch "Storytelling" werden dem Gast die unterschiedlichen Angebote der Destination nähergebracht. Der In-App-Shop ermöglicht den Kauf von Produkten aus dem Peaksolution eCommerce Backend in der nativen Smartphone App sowie in der webbasierten Progressiven Web App (PWA). Langfristig soll der gesamte Content der Destination durch JAMES - dem mobilen Reisebegleiter - kommuniziert werden. Dies benötigt einen leistungsstarken Content Hub, der im Hintergrund die Verwaltung von umfassendem touristischem Content mit diversen Schnittstellen erlaubt.Die personalisierte Kommunikation mit dem Urlauber oder potentiellen Gast wird bereits seit dieser Saison mit der E-Marketing Management Application EMMA durchgeführt und soll in der Wintersaison 2020/21 weiter ausgebaut werden. Relevante Informationen aus der Region, wie Lawinenwarnung oder Pisteninformationen, erreichen damit den Gast zum relevanten Zeitpunkt.Peaksolution Shop macht den AnfangIn die Wintersaison 2019/20 startete die Andermatt-Sedrun-Disentis Marketing AG bereits mit einem Peaksolution Shop, der dynamische Preise für den Skiticketverkauf des modernsten Skigebiets der Zentralschweiz ermöglicht.Auf www.winter.plus (http://www.winter.plus) können Skifahrer ein Halbpreis-Abo erwerben und damit die gesamte Saison Tagesskipässe zum halben Preis kaufen. An elf Alturos Vertriebsterminals in Andermatt kann der Gast sein Ticket auch direkt vor Ort im Skigebiet kaufen. Das Halbpreis-Abo zahlt sich finanziell bereits ab dem ersten Tagesticket aus. Die Kommunikationsstrategie des winter.plus Angebotes wird durch EMMA E-Mail Kampagnen unterstützt.Gilberto Loacker, VRP Alturos Destinations AG: " Wir sind stolz darauf, die Region Andermatt-Sedrun-Disentis langfristig in eine digitale Zukunft begleiten zu dürfen. Erste Schritte, wie der Online Ticketshop winter.plus und die personalisierte Kommunikation mit EMMA, sind bereits in Umsetzung - JAMES und weitere Projekte folgen. Die Entscheidung für die gesamte Alturos Systemarchitektur macht die Region definitiv zu einem Vorzeigeprojekt von Alturos Destinations in den Schweizer Alpen. "Factbox Alturos DestinationsAlturos Destinations ist ein internationaler Key Player, welcher mit seinen Lösungen für eine perfekte Planung und Umsetzung von Digitalisierungsstrategien im Tourismus sorgt.Mit Skiline, der grössten Wintersport-Community der Welt, ist Alturos Destinations Marktführer im Bereich des digitalen Entertainments im Wintersport. Mit Skiline lassen sich emotionale Erlebnisse inszenieren, wobei sich die Gäste aufgrund der spektakulären Bilder noch lange an ihren Aufenthalt erinnern. Mit EMMA bietet Alturos Destinations eine voll integrierte Plattform zur individuellen digitalen Gästekommunikation an. Kontakt:Christian MairitschAlturos Destinations AG