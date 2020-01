Die Einzelhandelsumsätze sind in den USA im Dezember stärker als erwartet gestiegen - Der US-Dollar-Index bleibt unter der 97er Marke - Die Einzelhandelsumsätze stiegen in den Vereinigten Staaten im Dezember auf monatlicher Basis um 0,3%, wie die am Donnerstag veröffentlichten erweiterten Daten des US Census Bureau zeigen. Dies entsprach genau den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...