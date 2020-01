BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger RWE hält trotz der als erheblich eingestuften Belastungen durch den Braunkohle-Kompromiss an seinem Dividenden-Versprechen fest. Die hohen finanziellen Belastungen "können wir verkraften, ohne dass wir an die Dividende rangehen", sagte Finanzchef Markus Krebber. Das Ziel, 80 Cent für das Jahr 2019 an die Aktionäre zu zahlen, bleibe bestehen.

January 16, 2020

