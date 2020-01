Der Bosch-Konzern hatte den Verkauf der Sparte an den luxemburgischen Finanzinvestor CVC im Juli 2019 bekanntgegeben und am 2. Januar 2020 abgeschlossen. Syntegon wird weiterhin seinen Fokus weiter auf Prozess- und vor allem Verpackungstechnologien für die Pharma- und Nahrungsmittelindustrie legen. Besonderes Augenmerk will das Unternehmen dabei zukünftig auf den Ausbau seines Service-Angebots richten. Ein weiterer größerer Schwerpunkt, der auch bisher schon verfolgt wurde, liegt auf intelligenten und nachhaltigen Technologien.

Kurzfristige Zerlegung "keine Option"

Sonst soll sich zumindest an der grundlegenden Ausrichtung des Unternehmens unter dem neuen Eigentümer nicht viel ändern: Zwischen Geschäftsführung und Eigentümer gebe es "bisher keine konträren Ziele", betonte Dr. Stefan König, Vorsitzender der Geschäftsführung von Syntegon, auf Nachfrage. Eine kurzfristige Zerlegung ...

