FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
EAST WEST PETROLEUM CORP. 37A CA27580T1075
AB/FROM ONWARDS 16.01.2020 16:00 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
EAST WEST PETROLEUM CORP. 37A CA27580T1075
AB/FROM ONWARDS 16.01.2020 16:00 CET
EAST WEST PETROLEUM-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de