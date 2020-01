ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number

FR0012452746 Safe Orthopaedics S.A. 16.01.2020 FR0013467123 Safe Orthopaedics S.A. 17.01.2020 Tausch 150:1 7881

US98585K2015 Yield10 Bioscience Inc. 16.01.2020 US98585K8624 Yield10 Bioscience Inc. 17.01.2020 Tausch 40:1 7881

CA38154B1094 Goldstrike Resources Ltd. 16.01.2020 CA38154B2084 Goldstrike Resources Ltd. 17.01.2020 Tausch 20:1 7814

YIELD10 BIOSCIENCE-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de