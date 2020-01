Der EUR/CHF-Kurs sackte am Vormittag auf ein neues (Mehr)jahrestief bei 1,0733 ab; aktuell notiert er bei 1,0735 nur knapp darüber.Frankfurt am Main - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag nach besser als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten zum US-Dollar etwas gesunken. Am Nachmittag erreichte die Gemeinschaftswährung ein Tagestief von 1,1131 US-Dollar, nachdem sie im Mittagshandel noch zeitweise bis auf 1,1173 Dollar gestiegen war. Zuletzt notierte der Kurs bei 1,1136. Die seit Tagen andauernde Frankenstärke hat...

