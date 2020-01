Da waren's nur noch unter 13.400… Aus der Ruhe beim DAX in den letzten Tagen hat sich inzwischen ein spürbares Minus entwickelt. Kratzte der DAX Ende letzter Woche noch am neuen Allzeithoch bei knapp 13.600 Punkten, notiert der deutsche Leitindex nun deutlich darunter. Nach einem Aufbäumen zu Handelsbeginn bis an die Marke von 13.500 Punkten sackte der DAX im weiteren Tagesverlauf bis auf 12.382 Punkte ab, was einem Minus von rund 0,2 Prozent entspricht. Nichts zu spüren also von einem Rückenwind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...