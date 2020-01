Straßburg (ots) - In der heute verabschiedeten Resolution zur COP 15 (Übereinkommen zur biologischen Vielfalt) fordert das EU-Parlament von den Mitgliedsstaaten, mit gutem Beispiel voranzugehen. Dazu will es einen rechtlich bindenden Schutz von mindestens 30 Prozent von Land- und Meeresflächen sowie die Renaturierung gestörter Ökosysteme. Mindestens 10 Prozent des EU-Budgets von 2021-2027 sollen zur Verbesserung der Biodiversität ausgegeben werden. Die Campaign for Nature begrüßt die Resolution als richtig und unverzichtbar."Das ist ein sehr ermutigendes und wichtiges Signal für die anstehenden Verhandlungen und macht Hoffnung auf ein gutes Ergebnis auf der COP 15 in Kunming diesen Oktober", kommentiert Georg Schwede, Europachef der Campaign for Nature. "Auf Deutschland als EU-Verhandlungsführer auf der COP 15 kommt jetzt eine entscheidende Rolle zu, andere Staaten zu überzeugen, dem Beispiel der EU zu folgen und das 30 Prozent-Ziel im abschließenden Abkommen für 2030 zu verankern. Diese Resolution ist ein klares Mandat ohne Wenn und Aber, welches einen entscheidenden Beitrag zum Stopp des Artensterben und zum Klimaschutz leisten könnte."Pressekontakt:Dr. Georg SchwedeRepresentative Europe, Campaign for Naturegeorg@campaignfornature.commobil: 0170 5571244Klaus-Henning GrothPresse, Campaign for Natureklaus-henning@campaignfornature.commobil: 0172 449 3366Original-Content von: Campaign for Nature, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134001/4494343