Investoren strömen wieder in den Sektor. In den letzten Tagen konnten die Aktien von Canopy Growth (WKN: A140QA), Aurora Cannabis (WKN: A12GS7) oder Tilray (WKN: A2JQSC) stark hinzugewinnen.

Das Papier des unumstrittenen Marktführers Canopy Growth gewann in der laufenden Woche von 20,54 auf 25,97 US-Dollar in der Spitze am Mittwoch. Cannabisunternehmen steigern ihren Wert wieder, der Sektor haussierte auf breiter Basis. Möglicherweise steht eine Reihe von US-Bundesstaaten vor der Marihuana-Legalisierung.

Steht eine Legalisierungswelle in den USA bevor?

Genau das ist seit mehreren Tagen vermehrt im Gespräch. Zu den Kandidaten der Legalisierung für den Erwachsenenkonsum zählen 10 US-Bundesstaaten, darunter Pennsylvania, Arizona, New Jersey und New Mexico. Die medizinische Nutzung könnte bald in vier Bundesstaaten, beispielsweise in Alabama und Mississippi, legal werden. Die Legalisierungsbemühungen ...

