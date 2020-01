Im Mai dürfte sich die Wachstumsrate der Kryptowährung Bitcoin erneut halbieren. Was es damit auf sich hat - und wie der Preis auf vergangene Halbierungen reagierte.

Etwa Anfang Mai dürfte es soweit sein. Dann wird sich die Zahl der neu geschaffenen Bitcoins je Block zum dritten Mal in der Bitcoin-Geschichte halbieren. Dieser kompliziert klingende Vorgang bedeutet in der Konsequenz, dass sich auch die Wachstumsrate der Währung etwa halbieren wird. Die Zahl der ausstehenden digitalen Münzen wird also bald langsamer wachsen.

Die Wachstumshalbierung ist in der Kryptoszene ein großes Thema und auch für Anleger interessant, die Bitcoin halten oder sich zumindest dafür interessieren.

Der Grund für die Halbierung ist im Code der Kryptowährung verankert. Er beschreibt das Prozedere, wie Bitcoins entstehen: Um neue Bitcoins zu erhalten, müssen die Computer des Netzwerks ein kompliziertes mathematisches Rätsel (Hash) lösen. Wer ein solches Rätsel lösen kann, erhält neue Bitcoins als Belohnung.

Mit jedem richtig errechneten Hash-Wert wird auch ein so genannter Block abgeschlossen. Der Block ist eine Art Verzeichnis. Er zeichnet auch alle Transaktionen, die seit der Erstellung des letzten Blocks in Bitcoin getätigt wurden, auf und verkettet diese gleichzeitig mit den bisherigen Blöcken zu einer Blockkette (Englisch "Blockchain"). So ist stets transparent, welche Transaktionen es in der Geschichte ...

