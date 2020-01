Nach Meinung der FX-Strategen der UOB Group wird der USD/CNH weiter an Boden verlieren und in den nächsten Wochen die 6,84 Region testen. Wichtige Zitate 24-Stunden-Prognose: "Unsere aktuelle Einschätzung lautet: 'Bei überverkauften Konditionen wird der Kassakurs wahrscheinlich als nächstes in eine Seitwärtsbewegung übergehen' und der USD stabilisiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...