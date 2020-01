Ulta Beauty - die Aktie des Kosmetik-Konzerns schenkt uns einen Pullback!

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN:Ulta Beauty ist einer der größten Kosmetik-Einzelhändler in den USA. Das Unternehmen beschäftigt 44.000 Mitarbeiter und bietet mehr als 20.000 Produkte an. Am 30. August eröffnete die Aktie aufgrund schwacher Quartalszahlen um 30 Prozent niedriger. Aktuell arbeitet das Papier des Beauty-Konzerns an der Bodenbildung.Die Aktie hat gerade die exponentiell gleitenden Durschnitte EMA 50 und EMA 20 zurückerobert. Der Breakout aus dem Widerstandsbereich bei 270 USD ist bereits erfolgt. Es sieht danach aus, als ob Ulta Beauty einen Pullback zurück zum Ausbruchs-Niveau machen könnte. Wenn die Aktie danach wieder nach oben dreht, wäre mit einer dynamischen Bewegung bis in den Bereich GAP-Fill zu rechnen. Sollte der Unterstützungsbereich bei 270 USD auf Tagesschlusskurs-Basis unterschritten werden, ist mit einem weiteren Abverkauf zu rechnen. In diesem Fall wäre das Setup hinfällig.Für einen Long-Einstieg sollte der Pullback zurück zum Breakout-Bereich bei 270 USD abgewartet werden. Intraday ist dann auf Setups zu achten, wenn die Aktie wieder nach oben will. Den Stopp könnten aggressivere Trader danach unter der Ausbruchskerze der möglichen Breakout-Bewegung platzieren, für defensivere Trader würde sich der Bereich unter dem Unterstützungs-Niveau bei rund 268 USD anbieten.Meine Meinung zu Ulta Beauty ist bullisch