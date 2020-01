Von Eric Morath

WASHINGTON (Dow Jones)--Das US-Arbeitsministerium wird wichtige Wirtschaftsdaten, wie den monatlichen Arbeitsmarktbericht, künftig anders veröffentlichen. Die Informationen sollen der Öffentlichkeit ohne Zeitverzug über die Internetseite direkt zugänglich gemacht werden, kündigte das Ministerium an. Bisher erhalten Nachrichtenagenturen vorab Einblick in marktrelevante Konjunkturdaten, die in speziellen Räumen mit Einhaltung einer Sendesperrfrist aufbereitet werden können.

Möglich sei die Änderung, da eine neue Technologie massenhafte Aufrufe der Internetseite zum Zeitpunkt der Veröffentlichung - überlicherweise um 8:30 oder 10:00 Uhr Ortszeit - möglich mache, erklärte ein Mitarbeiter des Statistikamtes. Mögliche Vorteile mancher Medien und deren Kunden gegenüber anderen Interessierten könnten dadurch beseitigt werden. Das Ministerium folge damit einer Empfehlung eines leitenden Beamten der Behörde von vor einigen Jahren während der Obama-Regierung.

Auch künftig sollen akkreditierte Medienvertreter die Informationen in speziell abgesicherten Räumen 30 bis 60 Minuten vor der offiziellen Veröffentlichung erhalten. Allerdings würden die Journalisten keinen Zugang mehr zu Computern haben. Im März werde das Arbeitsministerium die Informationen ausschließlich über die eigene Webseite verbreiten.

Das Wall Street Journal (WSJ) und Dow Jones Newswires gehören zu den Medien, die bisher Informationen aus diesen Räumen mit Ablauf der Sendesperrfrist veröffentlichen. Dow Jones, Herausgeber des WSJ, gehört zur News Corp.

